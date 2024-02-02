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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi "2023 SECAP Uyum Eylem Geliştiricisi Ödülü"ne değer görüldü

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli "2023 SECAP Uyum Eylemleri Geliştiricisi Ödülü"ne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 00:41 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:58
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi "2023 SECAP Uyum Eylem Geliştiricisi Ödülü"ne değer görüldü
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli "2023 SECAP Uyum Eylemleri Geliştiricisi Ödülü"ne layık görüldü.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; doğa ve iklim dostu, çevreci projeleriyle adını dünyaya duyuran Büyükşehir Belediyesinin, hayata geçirdiği doğa temelli çözümlerin neticesinde ödüle değer bulunduğu belirtildi.

        Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) Avrupa'daki Belediye Başkanları Sözleşmesi Batı Balkanlar ve Türkiye Projesi'nin bir parçası olan Sakarya Büyükşehir Belediyesine ödülünün, İstanbul'da düzenlenen törende Proje Takım Lideri Daiva Matoniene tarafından takdim edildiği ifade edilen açıklamada, SECAP Projesi'nin geliştirilmesi ve uyum eylemlerinde Büyükşehir Belediyesinin aktif rol oynadığı aktarıldı.

        İmzaladığı Başkanlar Sözleşmesi'yle sera gazını yüzde 40 azaltmayı taahhüt eden ve bunun için 2030 yılını hedefleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünün, bu hedefi doğrultusunda 8 ay süren SECAP Kapasite Geliştirme Eğitimi'ni başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Büyükşehir ekibi, bu sınavdan elde ettiği başarıyla da 'Mavi Kelebek' ödülüyle onurlandırıldı. Bu iki ödül, şehrin iklim değişikliği ile mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğa ve çevre dostu projeleriyle bölgesel ve uluslararası düzeyde örnek bir model olarak dikkati çekiyor. Şehir, duyarlı yönetim sistemiyle iklim değişikliğiyle mücadelede ise konumunu güçlendiriyor."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Çevre dostu projelerimizin ve iklim değişikliğiyle mücadele adımlarımızın meyvelerini alıyoruz. Bugün aldığımız bu ödül, Sakarya’nın bu alanda dünyaya örnek olduğunun bir göstergesidir. Ben ekibime, tüm organizasyon yöneticilerine ve bizi destekleyen hemşerilerime şükranlarımız sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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