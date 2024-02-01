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        CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu'ndan pazar ziyareti

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:57
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        CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu'ndan pazar ziyareti
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        Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

        CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, seçim kampanyasına Çarşamba Pazarı'nda başlayan Çeroğlu'nun, Adapazarı Belediye Başkan adayı Sabri Anıl Özkan ve Erenler Belediye Başkan adayı Levent Şener ile Sakarya halkının sorunlarını dinlediği belirtildi.

        Çeroğlu'nun sosyal belediyecilik anlayışını Sakarya'ya taşıma sözü verdiği vurgulanan açıklamada, görüşmelerde esnaf ve vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklar, hayat pahalılığı ve düşük maaş gibi konular öne çıktığı anlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çeroğlu, "Sakarya'yı sosyal belediyecilikle tanıştırmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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