Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, vatandaşlarla buluştu

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında Erenler Hacıoğlu Mahallesi'nde düzenlenen kahvehane toplantısına katılan Alemdar, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Alemdar, burada yaptığı konuşmada, komşuluğun, iç içe olmanın huzurunu, nitelikli hizmet anlayışıyla taçlandırmak istediğini belirtti.

Kentle ilgili tüm kararları birlikte alacaklarını, sorunlara sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayışla yaklaşacaklarını vurgulayan Alemdar, şunları söyledi:

"Çalışmalarımıza başladığımız ilk günden itibaren 16 ilçemizin tamamını ziyaret ettik. Hemşehri hukukunu canlı tutmak adına tüm vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Siz kıymetli Hacıoğlu eşrafını ziyarete geldik. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki; mahallelerimiz ve kahvehanelerimiz bizim kültürümüzün en köklü yapılarından biridir. Komşuluğun, iç içe olmanın vermiş olduğu bu huzuru, bizler de nitelikli hizmet anlayışıyla taçlandırmak istiyoruz. Bu noktada elbette siz kıymetli hemşehrilerimizin desteği yadsınamaz. Şehrimizle ilgili alacağımız tüm kararların sizlerle birlikte alınacak olması, bizlerin çalışma heyecanını şimdiden artırmaktadır."

Alemdar, yenilikçi ve sürdürülebilir belediyecilik hedeflediklerine işaret ederek, Sakarya'nın sanayiden tarıma, istihdamdan konuta her alanda gelişim sağladığını, bu gelişimin bazı sorunları da beraberinde getirdiğini bildirdi.

Kentin altyapı, üstyapı ve trafik sorunu başta olmak üzere, çözüm bekleyen tüm sorunlarına sürdürülebilir ve yenilikçi bir belediye anlayışıyla çözüm üreteceklerini aktaran Alemdar, "Sakarya'mız çok güzel bir şehir. Bizim şehrimizde samimiyet var, kucaklaşma var, vefa var. Hiçbir zaman samimiyeti ve tevazuyu elden bırakmadık. Sizler de her zaman yanımızda oldunuz. İnşallah önümüzde dönemde mahallelerimizde muhtarlarımız ve mahalle başkanlarımızla bir araya gelerek, sizlerin sorunlarına karşı en doğru çalışmayı gerçekleştireceğiz. Böylesine sıcak bir karşılama için siz değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette vatandaşların sorularını da yanıtlayan Alemdar'a, Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı ve MHP Erenler İlçe Başkanı Mustafa Tamer eşlik etti.