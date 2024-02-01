Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, vatandaşlarla buluştu

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, vatandaşlarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Seçim çalışmaları kapsamında Erenler Hacıoğlu Mahallesi'nde düzenlenen kahvehane toplantısına katılan Alemdar, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

        Alemdar, burada yaptığı konuşmada, komşuluğun, iç içe olmanın huzurunu, nitelikli hizmet anlayışıyla taçlandırmak istediğini belirtti.

        Kentle ilgili tüm kararları birlikte alacaklarını, sorunlara sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayışla yaklaşacaklarını vurgulayan Alemdar, şunları söyledi:

        "Çalışmalarımıza başladığımız ilk günden itibaren 16 ilçemizin tamamını ziyaret ettik. Hemşehri hukukunu canlı tutmak adına tüm vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Siz kıymetli Hacıoğlu eşrafını ziyarete geldik. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki; mahallelerimiz ve kahvehanelerimiz bizim kültürümüzün en köklü yapılarından biridir. Komşuluğun, iç içe olmanın vermiş olduğu bu huzuru, bizler de nitelikli hizmet anlayışıyla taçlandırmak istiyoruz. Bu noktada elbette siz kıymetli hemşehrilerimizin desteği yadsınamaz. Şehrimizle ilgili alacağımız tüm kararların sizlerle birlikte alınacak olması, bizlerin çalışma heyecanını şimdiden artırmaktadır."

        Alemdar, yenilikçi ve sürdürülebilir belediyecilik hedeflediklerine işaret ederek, Sakarya'nın sanayiden tarıma, istihdamdan konuta her alanda gelişim sağladığını, bu gelişimin bazı sorunları da beraberinde getirdiğini bildirdi.

        Kentin altyapı, üstyapı ve trafik sorunu başta olmak üzere, çözüm bekleyen tüm sorunlarına sürdürülebilir ve yenilikçi bir belediye anlayışıyla çözüm üreteceklerini aktaran Alemdar, "Sakarya'mız çok güzel bir şehir. Bizim şehrimizde samimiyet var, kucaklaşma var, vefa var. Hiçbir zaman samimiyeti ve tevazuyu elden bırakmadık. Sizler de her zaman yanımızda oldunuz. İnşallah önümüzde dönemde mahallelerimizde muhtarlarımız ve mahalle başkanlarımızla bir araya gelerek, sizlerin sorunlarına karşı en doğru çalışmayı gerçekleştireceğiz. Böylesine sıcak bir karşılama için siz değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette vatandaşların sorularını da yanıtlayan Alemdar'a, Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı ve MHP Erenler İlçe Başkanı Mustafa Tamer eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Alman istihbaratında soruşturma
        Alman istihbaratında soruşturma
        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu'ndan pazar ziyar...
        CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu'ndan pazar ziyar...
        Akyazı'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Akyazı'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Türk Kızılay Akyazı Şubesi'ne katılımlar sürüyor
        Türk Kızılay Akyazı Şubesi'ne katılımlar sürüyor
        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu
        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu
        Sakarya Büyükşehir, kardan kapanan yollarda çalışmalarını tamamladı
        Sakarya Büyükşehir, kardan kapanan yollarda çalışmalarını tamamladı
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, dernek yöneticileriyle bu...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, dernek yöneticileriyle bu...