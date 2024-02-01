Sakaryaspor, sağ kanat oyuncusu Samed Onur'u kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samed Onur'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen futbolcu Samed Onur ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Samed Onur." ifadelerine yer verildi.

Samed Onur, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 7 resmi maçta görev aldı.