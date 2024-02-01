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        Sakaryaspor, sağ kanat oyuncusu Samed Onur'u kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samed Onur'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 18:07 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:10
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        Sakaryaspor, sağ kanat oyuncusu Samed Onur'u kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samed Onur'u transfer etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen futbolcu Samed Onur ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Samed Onur." ifadelerine yer verildi.

        Samed Onur, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 7 resmi maçta görev aldı.

        Galeri
        Galeri

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