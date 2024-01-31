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        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

        Sakarya'nın yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 18:04 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:13
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        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu
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        Sakarya'nın yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

        Hendek'in 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'nda da yağış etkili oldu.

        Karın tadını çıkarmak için bölgeye gelen turistler, aşırı kar yağışı sonucu kapanan Dikmen Yaylasına çıkamadı.

        İstanbul'dan Sakarya'ya gelen Güngör Çalık, gazetecilere, yaylada bu kadar kar görmeyi beklemediklerini belirterek, "Bayağı kar yağmış. Bu kadar kar yağacağını tahmin edemedik. Dikmen Yaylası'na çıkmayı düşündük ama maalesef yol karla kaplı, geri dönmek zorunda kaldık." diye konuştu.

        Mustafa Örs de yaylaya çıkarken araçlarının yolda kaydığını ifade ederek, "Geriye döndük. Çok güzel bereket olmuş. Bu karın, bu suyun İstanbul'a kadar faydası var." dedi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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