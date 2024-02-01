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        Akyazı'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Akyazı ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 09:43 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:45
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        Akyazı'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Akyazı ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Küçücek Fabrikalar Caddesi'nde seyreden A.A, idaresindeki 54 S 0897 plakalı servis midibüsü kontrolden çıkarak yan yattı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) de destek için bölgeye geldi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.Y, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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