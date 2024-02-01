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        Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, iş yerine çarptı

        SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün manevra yaparken fren yerine gaza bastığı otomobil, iş yerine çarptı. Hasar gören iş yerinin çalışanları, kaza sırasında büyük korku yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:40
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        Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, iş yerine çarptı
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        SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün manevra yaparken fren yerine gaza bastığı otomobil, iş yerine çarptı. Hasar gören iş yerinin çalışanları, kaza sırasında büyük korku yaşadı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Kocaali ilçesi Ağalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi´nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, Şaban Koto´ya ait kasap dükkanının önüne park ettiği aracını hareket ettirdi. Manevra yapmak isteyen sürücü. fren yerine gaza basınca otomobil kasap dükkanının vitrin camına çarptı. İş yerinde bulunan 2 kişi korku yaşadı. Bu sırada kasap dükkanından alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan ve aracın önünden geçen kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza sonrası panik yapan sürücüyü iş yeri sahibi ve çevredekiler sakinleştirdi. İş yerinde hasara neden olan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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