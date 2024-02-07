Sakarya'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda 3 kilo 897 gram kubar esrar, 1 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu, 546 gram metamfetamin, 50 gram skunk, 55 kök skunk, 7 kök kenevir, 11 gram kenevir tohumu, 105 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 7 hassas terazi, 75 uyuşturucu kullanma aparatı, 75 kilogram tütün, 24 bin 800'ü dolu 30 bin 400 makaron, 12 makaron makinesi, 8 litre sahte rakı, 5 litre etil ve metil alkol, 7 cep telefonu, 9 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 6 av tüfeği ve 269 silah mühimmatı ele geçirildi.

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