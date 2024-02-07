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        Sakarya'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:28
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        Sakarya'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen ay 187 operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda 3 kilo 897 gram kubar esrar, 1 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu, 546 gram metamfetamin, 50 gram skunk, 55 kök skunk, 7 kök kenevir, 11 gram kenevir tohumu, 105 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 7 hassas terazi, 75 uyuşturucu kullanma aparatı, 75 kilogram tütün, 24 bin 800'ü dolu 30 bin 400 makaron, 12 makaron makinesi, 8 litre sahte rakı, 5 litre etil ve metil alkol, 7 cep telefonu, 9 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 6 av tüfeği ve 269 silah mühimmatı ele geçirildi.

        Operasyonlar sonucunda 226 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Adliyeye sevk edilen 11 zanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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