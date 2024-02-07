Sakarya'da bungalovda çıkan yangında 1 kişi öldü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Erhan Çömlekçioğlu'nun (50) işletmeciliğini yaptığı Mahmudiye Mahallesi Hasanpaşa Caddesi'ndeki bungalovda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin bungalovda yaptığı kontrolde Çömlekçioğlu'nun cesedi bulundu.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çömlekçioğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.
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