Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da bungalovda çıkan yangında 1 kişi öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:36 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da bungalovda çıkan yangında 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Erhan Çömlekçioğlu'nun (50) işletmeciliğini yaptığı Mahmudiye Mahallesi Hasanpaşa Caddesi'ndeki bungalovda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personelinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Ekiplerin bungalovda yaptığı kontrolde Çömlekçioğlu'nun cesedi bulundu.

        Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çömlekçioğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        6 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu: İhmaller zinciri!
        6 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu: İhmaller zinciri!
        Japonya'da yoğun kar! Çok sayıda yaralı var
        Japonya'da yoğun kar! Çok sayıda yaralı var
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı

        Benzer Haberler

        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Miraç Kandili idrak edildi
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Miraç Kandili idrak edildi
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan, Karasu ve Söğütlü ilç...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan, Karasu ve Söğütlü ilç...
        Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan'dan Gelecek Partisi'n...
        Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan'dan Gelecek Partisi'n...
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa