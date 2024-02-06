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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Miraç Kandili idrak edildi

        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 20:44 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:44
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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Miraç Kandili idrak edildi
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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Sakarya'da kent genelindeki camilerde, Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

        Kandil programlarında, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'nde de akşam namazının ardından başlayan programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Program, yatsı namazının kılınmasının ardından sona erdi.

        - Karabük

        Karabük'te de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini paylaştı.

        Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti.

        Programda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

        Namazın ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de kandil dolayısıyla başta tarihi Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan Camileri olmak üzere kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.

        Camilerde, hem kandil hem de "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta da Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

        Karadeniz Ereğli merkezindeki Abalı Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ardından Mevlid-i Şerif okundu.

        Dua edilmesi ve ilahilerin okunması sonrası Miraç'ın anlam ve önemi anlatıldı.

        - Düzce

        Miraç Kandili dolayısıyla Düzce genelinde camilerde program yapıldı.

        Akçakoca ilçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

        Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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