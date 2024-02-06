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        Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan'dan Gelecek Partisi'ne ziyaret

        Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, İl Başkanı Hasan Zengin ve beraberindeki heyetle, Gelecek Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:43 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:53
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        Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan'dan Gelecek Partisi'ne ziyaret
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        Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, İl Başkanı Hasan Zengin ve beraberindeki heyetle, Gelecek Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Gelecek Partisi İl Başkanı Sinan Gedik ve beraberindeki ilçe başkanları, Ayhan ve Zengin'i bina kapısında karşıladı.

        İl Başkanlığı'nda gerçekleşen programa partililer katılım gösterirken, Gedik ve partililer ortak aday olarak açıklanan Ayhan'a tam destek sözü verdi.

        Ziyarette konuşan Ayhan, israfı önleyerek, liyakat sahibi kişilerle çalışacaklarını ve doğru yönetim anlayışıyla tüm Sakarya'nın başkanı olmak için yola çıktıklarını ifade etti.

        Sakarya'nın ve Sakaryalının hak ettiği şekilde hizmet götüreceklerini belirten Ayhan, "Bizler 'Daha iyi bir Sakarya mümkün' diyoruz. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Tüm arkadaşlarımızın vereceği destek çok önemli." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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