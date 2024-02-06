Sakarya'dan kısa kısa

2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılı'nda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) 1487 öğrencisinin +1 Eğitim Modeli kapsamında tam zamanlı olarak iş dünyasında yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin her eğitim düzeyindeki tüm bölüm ve programlarında uyguladığı modelle öğrencilerin eğitim süreçlerinin en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş yerinde geçirdiği ve deneyim kazandığı belirtildi.

Öğrencilerin eğitimleri devam ederken kariyer planlaması yapabildiği, devlet desteğiyle maaş alabildiği ve mezun olmadan iş sahibi olabilme imkanına kavuştuğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güz Yarıyılı'nda ön lisans düzeyinden 1225, lisans düzeyinden ise 262 olmak üzere 1487 öğrenci +1 Eğitim Modeli kapsamında işletmelerde mesleki eğitime katıldı. Öğrencilerin iş yeri deneyimi kazandıkları firma sayısı ise Sakarya içinden 400 ve Sakarya dışından 530 olmak üzere 930 oldu. https://muys.sabis.subu.edu.tr/ adresinden kaydını gerçekleştiren firmalar tam zamanlı öğrenci talebinde bulunabiliyor. SUBÜ, pandemi sürecinde de modelin uygulamasını sürdürerek öğrencilerin saha deneyimi kazanmaları noktasındaki kararlılığından taviz vermemiş, süreçte 5 bin 134 öğrenci iş dünyasıyla buluşmuştu."

- Sağlık Bilimleri Fakültesinden TÜSEB Projesi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Melek Balçık Çolak'ın yürütücülüğünü yaptığı "Snoezelen Odasının Doğum Sürecine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma" başlıklı projesinin Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı-TÜSEB-A Grubu Acil AR-GE projeleri kapsamında destek almaya hak kazandığı bildirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamada, proje kapsamında Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi doğum salonunun bir odası snoezelen odasına dönüştürülerek kadınların doğum sürecini bu odada tamamlamaları ve snoezelen odasının doğum sürecine etkisinin araştırılacağı ifade edildi.

Projede araştırmacı olarak Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Hilal Uslu Yuvacı, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinden Uzman Ebe Sare Cansu Kalkan, Ebe Özge Sakin ve Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Bihter Akın'ın yer aldığı aktarılan açıklamada, "Projede, ülkemizde bir devlet hastanesinde snoezelen odası oluşturarak bu odada doğumları gerçekleştirmek, doğum eylemi süresince kadının memnuniyetini, beta endorfin, konfor düzeyini arttırmak, doğum eylemi süresince kadının korku düzeyini, müdahaleli vajinal doğum oranını azaltmak, olumlu doğum deneyimine, anne-bebek sağlığının yükseltilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, snoezelen odalarının doğum sürecine etkisini belirlemeye yönelik çalışmalarda, kadınların bu odada dikkat dağıtıcı şeylerde neşe ve rahatlama bulduğu, ayrıca doğum ağrısı ve doğum eyleminin birinci evresinin kısaldığının belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışma ülkede ebelik alanı için yeni bir teknoloji olarak ifade edilen doğum ortamında snoezelen odalarının kullanımı yurt dışında giderek yaygınlaşmakla birlikte ülkemizde herhangi bir hastanede doğum hizmetlerinde kullanımına rastlanmamış olması projenin önemini ortaya koyuyor. Projeden elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, snoezelen odası oluşturulduktan sonra diğer sağlık kuruluşlarında da uygulanmasına öncülük edilecek. Ayrıca bu uygulamanın kadınların pozitif bir doğum deneyimi yaşamasına, doğum kokusu düzeyinin azaltmasına, konforu ve memnuniyetinin arttırmasına, böylece kadınların normal doğuma teşvik edilmesine katkıda bulunacaktır."