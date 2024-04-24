Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da polisin "dur" ihtarına uymayan kişi, motokuryenin desteğiyle yakalandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde alkollü olduğu belirlenen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya çalışan kişi, motokuryenin desteğiyle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 21:05 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da polisin "dur" ihtarına uymayan kişi, motokuryenin desteğiyle yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde alkollü olduğu belirlenen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya çalışan kişi, motokuryenin desteğiyle yakalandı.

        Yenice Mahallesi Fatih Caddesi'nde polis, hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan kişi, yaya olarak kaçmaya başladı.

        Kovalamacayı gören ve Varna Sokak üzerinde bulunan bir işletmede motokurye olarak çalışan Özer Çot, polislere kaçan kişiyi yakalamak için yardım teklifinde bulundu.

        Polis, Çot'un sürdüğü motosikletin arkasına binerek kaçan kişiyi yakaladı.

        İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kovalamaca ve polisin Çot'un kullandığı motosiklete binerek kaçan kişiyi yakalama çalışması yer alıyor.

        Çot, gazetecilere, paket servis yapmak için iş yerine geldiğinde olayı fark ettiğini belirterek, "Bir şahıs koşarak bizim sokaktan aşağı doğru geliyordu. İşletmemize yakın bir yerde düştü. Sonra yine kaçmaya başladı. Ben önce anlayamadım. Arkasından da daha sonra anladım bir sivil polis kaçan şahsın peşinden koşarak gitti. Daha sonra diğer resmi kıyafetli polisler koşarak sokağa girdiler. Polislere yardım etme teklifinde bulundum. Motosikletle şahsın kaçtığı yöne gittik ve polis bir bahçede şahsı yakaladı. Şahıs alkollüymüş ve polisin 'dur' ihtarına uymamış. Her zaman polisimizin yardımına koşmaya hazırız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Marmara Denizi'nde cansız beden bulundu
        Marmara Denizi'nde cansız beden bulundu
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu

        Benzer Haberler

        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Sakarya Üniversitesi'nde öğrenci...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Sakarya Üniversitesi'nde öğrenci...
        Sakarya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakarya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobil, kargo kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Otomobil, kargo kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Sakaryaspor, Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı