Sakarya'da okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesine ilişkin öğrenci velisi ve kardeşi tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Hendek İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci velisinin müdür ve yardımcısını darbetmesiyle ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, müdür ve yardımcısının veli ile kardeşi tarafından darbedilmesi olayının Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmesi üzerine ivedi olarak soruşturmaya başlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: