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        Sakarya'da okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesine ilişkin öğrenci velisi ve kardeşi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:40 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:40
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        Sakarya'da okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesine ilişkin öğrenci velisi ve kardeşi tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Hendek İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci velisinin müdür ve yardımcısını darbetmesiyle ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, müdür ve yardımcısının veli ile kardeşi tarafından darbedilmesi olayının Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmesi üzerine ivedi olarak soruşturmaya başlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Gözaltına alınan şüpheliler F.K. ile S.K. ifade işlemlerinin akabinde 'Kamu görevlisine karşı silahla kasten basit yaralama' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklanmaları talebiyle sevk edilmiş ve atılı suçtan tutuklanmıştır. Şüpheliler hakkındaki soruşturma bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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