Sakarya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kazada sürücü N.A. ile her iki araçta bulunan 5 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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