Sakarya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hızar Mahallesi'nde seyreden N.A. idaresindeki 54 AL 572 plakalı otomobil, O.A'nın kullandığı 54 AKK 143 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada sürücü N.A. ile her iki araçta bulunan 5 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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