Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 19:34 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Hızar Mahallesi'nde seyreden N.A. idaresindeki 54 AL 572 plakalı otomobil, O.A'nın kullandığı 54 AKK 143 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

        Kazada sürücü N.A. ile her iki araçta bulunan 5 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta büyük heyecan!
        Maçta büyük heyecan!
        Kadıköy'de maç başladı!
        Kadıköy'de maç başladı!
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!

        Benzer Haberler

        Erbakan: Cuma hutbesinde İslam birliğinin kurulduğunu ilan etme hedefimizi...
        Erbakan: Cuma hutbesinde İslam birliğinin kurulduğunu ilan etme hedefimizi...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da "İstanbul'un Fethi"...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da "İstanbul'un Fethi"...
        Sakarya'da denize giren öğrenci kayboldu
        Sakarya'da denize giren öğrenci kayboldu
        Oyuncu Bozkurt ve opera sanatçısı Likos, Sakarya'da mezun oldukları lisede...
        Oyuncu Bozkurt ve opera sanatçısı Likos, Sakarya'da mezun oldukları lisede...
        Bakanlık sanatçıları, el sanatındaki tecrübelerini halk eğitim merkezi öğre...
        Bakanlık sanatçıları, el sanatındaki tecrübelerini halk eğitim merkezi öğre...
        Sakarya Üniversitesinde "Deprem Çalıştayı" düzenlendi
        Sakarya Üniversitesinde "Deprem Çalıştayı" düzenlendi