AK Parti Sakarya İl Teşkilatı bayramlaştı

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Murat Kaya, Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Şaban Dişli, belediye başkanları ve partililer katıldı.

İl Başkanlığı binası yanında hazırlanan alanda bir araya gelen partililer, sıraya girerek bayramlaştı. Partililere daha sonra çeşitli ikramlar sunuldu.

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