Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        AK Parti Sakarya İl Teşkilatı bayramlaştı

        AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Sakarya İl Teşkilatı bayramlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        İl Başkanlığı binası yanında hazırlanan alanda bir araya gelen partililer, sıraya girerek bayramlaştı. Partililere daha sonra çeşitli ikramlar sunuldu.

        Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Murat Kaya, Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Şaban Dişli, belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Bayramlaşmanın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Maganda kurşunu kurban keserken öldürdü!
        Maganda kurşunu kurban keserken öldürdü!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan ilk 5 ayda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ihracat
        Sakarya'dan ilk 5 ayda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ihracat
        Sakarya'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı yakalandı
        Sakarya'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı yakalandı
        Sakarya ve çevre illerde kurban keserken yaralanan 903 kişi hastanelere baş...
        Sakarya ve çevre illerde kurban keserken yaralanan 903 kişi hastanelere baş...
        Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada
        Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada
        Sakarya'da sahiller denize giriş yasağı nedeniyle bayramın ilk günü boş kal...
        Sakarya'da sahiller denize giriş yasağı nedeniyle bayramın ilk günü boş kal...
        Sakarya'da 2 ev ile depo yandı
        Sakarya'da 2 ev ile depo yandı