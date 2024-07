Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın üzerinden 4 yıl geçti

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 4 yıl önce 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin sanıklar Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'ye 16 yıl üçer ay, Hasan Ali V'ye 12 yıl 6 ay, Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'ye 6 yıl sekizer ay hapis cezası verilen davanın dosyasının Yargıtay'daki incelemesi sürüyor.

Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm arazide kurulu fabrikada 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen patlama, olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyuldu.

Soruşturmayı genişleten Başsavcılığın talimatıyla fabrika sahipleri Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hendek Adliyesinde 8 Temmuz 2020'de hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Yaşar C. tutuklandı, Ali Rıza Ergenç C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C. ile Asiye A, Erşan Ö, Hasan Ali V. ve Aslı B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2020'de kabul edildi.