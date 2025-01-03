Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'da yapılıyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Türkçenin İmlası" ana konusuyla Sakarya'da gerçekleştiriliyor.

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen açılış programında, her yıl bir kentte toplantı yaparak çalışmaları değerlendirdiklerini, gerçekleştirecekleri projeleri tespit ettiklerini söyledi.

Erdem, derneğin kuruluşundan ve yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Amacımız açık ve net; toplumda dil şuurunun oluşmasına ve gelişmesine katkı vermek, bu yolda çalışanlarla işbirliği yapmak. Dil, Allah'ın insanoğluna verdiği en büyük nimetlerden biri. İnsan, kendini, dünyayı, nesneleri dille anlamlı kılar. Duygu ve düşünceleri, sözlü ve yazılı olarak dille ifade eder. Dil, her şeyden önce kimliktir, hem milli hem de şahsi kimliği oluşturur." diye konuştu.

Dilin kıymetli olduğunu vurgulayan Erdem, "Bu kıymetini çok fazla bilmediğimiz için de dilin bozulmasına seyirciyiz. Bu toplantılarda olabildiğince derdimizi dostlarımıza hatırlatmak milli görevdir. Devletleri kuran milletlerdir ama devletleri yaşatan, ona renk veren dildir." dedi.

Erdem, dilin devleti koruduğunu dile getirerek, "Dil savunması, vatan savunmasıdır. Tarihe şöyle baktığınız zaman dilini koruyan, geliştiren milletler, büyük medeniyetler inşa ettikleri gibi kalıcı olmuşlardır ama dilini değersizleştiren, diline gereken değeri vermeyen milletler de tarih sahnesinden sökülüp atılmışlar ve tarih çöplüğünde yerini almışlar." ifadesini kullandı.