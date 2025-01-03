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        Sakarya'da yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 21:04 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:11
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        Sakarya'da yalnız yaşayan kadın ölü bulundu
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

        Kemalpaşa Mahallesi 202 No'lu Sokak'taki evinde yalnız yaşayan S.B'den (47) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz buldukları kadının öldüğünü belirledi.

        S.B'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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