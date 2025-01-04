Sakarya'da geçen ay 164 bin 636 araç denetlendi

Sakarya'da jandarma ekiplerince aralık ayında 164 bin 636 araç/sürücü denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, trafik güvenliğinin korunması için ay boyunca denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde 164 bin 636 sürücü/aracı kontrol eden jandarma ekipleri, 3 bin 581 araca işlem yaptı, 967 araç ile 205 sürücüyü trafikten men etti.