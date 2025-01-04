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        Sakarya'da geçen ay 164 bin 636 araç denetlendi

        Sakarya'da jandarma ekiplerince aralık ayında 164 bin 636 araç/sürücü denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 17:35 Güncelleme: 04.01.2025 - 17:35
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        Sakarya'da geçen ay 164 bin 636 araç denetlendi
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        Sakarya'da jandarma ekiplerince aralık ayında 164 bin 636 araç/sürücü denetlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, trafik güvenliğinin korunması için ay boyunca denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 164 bin 636 sürücü/aracı kontrol eden jandarma ekipleri, 3 bin 581 araca işlem yaptı, 967 araç ile 205 sürücüyü trafikten men etti.

        Ayrıca 752 traktör denetlendi, 16 sürücüye rops demiri eksikliğinden ceza yazıldı.

        Denetimlerde, uyuşturucu ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 61 sürücüye cezai işlem uygulandı, sürücü belgelerine geçici süreliğine el konuldu.

        Uygulamalarda 7 bin 348 motosiklet kontrol edildi, 99 motosiklet sürücüsüne trafik cezası kesildi, 25 motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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