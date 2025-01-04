Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        2 otomobilin 5 dakika arayla çarptığı yaya, ağır yaralandı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı Embiye Karagöz (64) yaralanıp yere yığıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 otomobilin 5 dakika arayla çarptığı yaya, ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı Embiye Karagöz (64) yaralanıp yere yığıldı. 5 dakika sonra başka otomobilin de çarptığı Karagöz, ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 2 Ocak'ta Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Kur'an kursuna gitmek için yola çıkan Embiye Karagöz'e yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada, M.D. yönetimindeki 54 FK 734 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Karagöz, yola düştü. Kazayı görenler, yardım için yaralının yanına koştu. Kazadan yaklaşık 5 dakika sonra ise M.G. kontrolündeki 54 UC 102 plakalı başka otomobil, kalabalığın arasına dalarak yerde yatan Karagöz'ün üzerinden geçti. 5 dakika içerisinde 2 ayrı aracın çarptığı Karagöz, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karagöz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin arından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Embiye Karagöz'ün yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, 2 otomobil sürücüsü de gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da yalnız yaşayan kadın ölü bulundu
        Sakarya'da yalnız yaşayan kadın ölü bulundu
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bakım merkeziyle 8 bin "can dosta" şifa oldu
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bakım merkeziyle 8 bin "can dosta" şifa oldu
        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı...
        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı...
        Sakarya ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Sakarya ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa