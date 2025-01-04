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        Sakarya'da bir kadına 5 dakika arayla iki otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, 5 dakika arayla iki otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 13:09 Güncelleme: 04.01.2025 - 13:09
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        Sakarya'da bir kadına 5 dakika arayla iki otomobilin çarpması güvenlik kamerasında
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, 5 dakika arayla iki otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta 15 Temmuz Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi'nin birleştiği dönel kavşaktaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Embiye K'ye (64), M.D. yönetimindeki 54 FK 734 plakalı otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yola düştü.

        Kazadan 5 dakika sonra ise M.G. idaresindeki 54 UC 102 plakalı otomobil, yardım için yaralı kadının etrafında toplanan kalabalığa ve yerde yatan Embiye K'ye çarptı.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı kadının, yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

        Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Embiye K'ye otomobilin çarpması ve çevredeki insanların yardıma gelmesi yer alıyor.

        Kayıtlarda, bu esnada diğer otomobilin kalabalığa ve yerde yatan Embiye K'ye çarpması da görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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