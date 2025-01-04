Sakarya'da bir kadına 5 dakika arayla iki otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

Kayıtlarda, bu esnada diğer otomobilin kalabalığa ve yerde yatan Embiye K'ye çarpması da görülüyor.

Kazadan 5 dakika sonra ise M.G. idaresindeki 54 UC 102 plakalı otomobil, yardım için yaralı kadının etrafında toplanan kalabalığa ve yerde yatan Embiye K'ye çarptı.

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta 15 Temmuz Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi'nin birleştiği dönel kavşaktaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Embiye K'ye (64), M.D. yönetimindeki 54 FK 734 plakalı otomobil çarptı.

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