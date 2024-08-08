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        Sakarya Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Büstü yenilenecek

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı'nda yer alan Atatürk Büstü'nün yenileneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:10 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:10
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        Sakarya Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Büstü yenilenecek
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı'nda yer alan Atatürk Büstü'nün yenileneceği bildirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, yenileme çalışmaları öncesinde üç alternatif üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu seçenekleri kamuoyuna sunacaklarını ve vatandaşlardan görüş alacaklarını kaydetti.

        Projenin yapımı esnasında meydanda herhangi bir değişiklik yapılmayacağına işaret eden Alemdar, projenin Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır bir çalışma olacağını vurguladı.

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