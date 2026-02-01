Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan panelvanda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde durdurulan panelvanda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 17:04 Güncelleme: 01.02.2026 - 17:04
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan panelvanda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde durdurulan panelvanda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen panelvan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, poşet içinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü K.K. (51), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

