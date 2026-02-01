Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan panelvanda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde durdurulan panelvanda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen panelvan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, poşet içinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü K.K. (51), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
