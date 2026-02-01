Sakarya'da güvenlik görevlisi, nefes borusuna yiyecek kaçan engelli personeli Heimlich manevrasıyla kurtardı

Sakarya'da nefes borusuna yiyecek kaçan engelli personel, güvenlik görevlisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda engelli kadrosunda çalışan E.A'nın, yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçtı. E.A'nın zorlandığını fark eden güvenlik görevlisi Yunus Baygın, Heimlich manevrası uygulayarak arkadaşının boğazındaki parçanın çıkmasını sağladı. Bu anlar, havuzun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

