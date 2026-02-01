Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da güvenlik görevlisi, nefes borusuna yiyecek kaçan engelli personeli Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Sakarya'da nefes borusuna yiyecek kaçan engelli personel, güvenlik görevlisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 12:50 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:50
        Sakarya'da güvenlik görevlisi, nefes borusuna yiyecek kaçan engelli personeli Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Sakarya'da nefes borusuna yiyecek kaçan engelli personel, güvenlik görevlisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda engelli kadrosunda çalışan E.A'nın, yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçtı.

        E.A'nın zorlandığını fark eden güvenlik görevlisi Yunus Baygın, Heimlich manevrası uygulayarak arkadaşının boğazındaki parçanın çıkmasını sağladı.

        Bu anlar, havuzun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

