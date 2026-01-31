Sakarya'da SUV tipi araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.



Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.



"Göçmen kaçakçılığı" yaptığı değerlendirilen SUV tipi araç, Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde durduruldu.



Araçta yapılan aramada, ön, arka yolcu ve bagaj kısmında 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, sürücü A.N. (27) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen A.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, araca 23 bin 258 lira idari para ile trafikten men cezası uygulandı.



İşlemleri tamamlanan 9 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.



