        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da SUV tipi araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:50 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:50
        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        "Göçmen kaçakçılığı" yaptığı değerlendirilen SUV tipi araç, Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, ön, arka yolcu ve bagaj kısmında 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, sürücü A.N. (27) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen A.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, araca 23 bin 258 lira idari para ile trafikten men cezası uygulandı.

        İşlemleri tamamlanan 9 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

