Sakaryaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, RAMS Başakşehir'den Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı transfer etti. Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mohamed Hassan Fofana ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Fofana." ifadelerine yer verildi.

