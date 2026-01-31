Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakaryaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, RAMS Başakşehir'den Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:09 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:09
        Sakaryaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı kadrosuna kattı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, RAMS Başakşehir'den Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı transfer etti.

        Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mohamed Hassan Fofana ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Fofana." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

