Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Kenevir üretmek amacıyla odasını seraya çevirdiği anlaşılan şüphelilerin evinde, 15 hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan çadır, muhtelif sıvı ve toz halinde gübreler, 4 led armetür, budama için kullanılan makas, 2 havalandırma fanı, zamanlayıcı piriz, nemlendirme cihazı, ilaçlama spreyi ve yetiştirmede kullanılan bitki toprağı ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

