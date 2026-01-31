Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 10:11 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Kenevir üretmek amacıyla odasını seraya çevirdiği anlaşılan şüphelilerin evinde, 15 hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan çadır, muhtelif sıvı ve toz halinde gübreler, 4 led armetür, budama için kullanılan makas, 2 havalandırma fanı, zamanlayıcı piriz, nemlendirme cihazı, ilaçlama spreyi ve yetiştirmede kullanılan bitki toprağı ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        Benzer Haberler

        Evin bir odasını uyuşturucu serasına çeviren şüphelileri polis yakaladı
        Evin bir odasını uyuşturucu serasına çeviren şüphelileri polis yakaladı
        TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Erdoğan, vatandaşlarla...
        TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Erdoğan, vatandaşlarla...
        STK temsilcileri Sapanca Gölü için toplandı
        STK temsilcileri Sapanca Gölü için toplandı
        Kendisinden haber alınamayan adamın cesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüp...
        Kendisinden haber alınamayan adamın cesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüp...
        Sakarya'da trafo yangınındaki patlama paniğe neden oldu Trafo yangına müdah...
        Sakarya'da trafo yangınındaki patlama paniğe neden oldu Trafo yangına müdah...
        Sakarya'da tavuk çiftliğine biyogüvenlik kısıtlaması
        Sakarya'da tavuk çiftliğine biyogüvenlik kısıtlaması