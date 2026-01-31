Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da "Havalı Silahlar" ile "Türkiye Yıldızlar Ligi Karate" müsabakaları düzenleniyor

        Sakarya'da "Havalı Silahlar 1. Grup" ile "Türkiye Yıldızlar Ligi Karate Final Etabı" müsabakaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 16:20 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da "Havalı Silahlar" ile "Türkiye Yıldızlar Ligi Karate" müsabakaları düzenleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da "Havalı Silahlar 1. Grup" ile "Türkiye Yıldızlar Ligi Karate Final Etabı" müsabakaları yapılıyor.


        Serdivan Metehan Başar Spor Salonu'nda dün başlayan "Havalı Silahlar 1. Grup" müsabakalarında yaklaşık 300 sporcu boy gösterirken, "Türkiye Yıldızlar Ligi Karate Final Etabı"nda 56 ilden 2 bin 600 sporcu mücadele ediyor.

        İki branşta da müsabakalar yarın sona erecek.

        Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, AA muhabirine, Ankara, Sakarya, Mersin ve Trabzon'da eş zamanlı bölgesel müsabakalar yaptıklarını söyledi.

        Kazanan sporcuları Türkiye Şampiyonası'na götüreceklerini belirten Kocakaya, "Türkiye genelinde yaklaşık 1000'e yakın sporcu katılıyor. İki ana hedefimiz var. Sporcu sayımızı artırmak ve uluslararası başarı için uğraşıyoruz. İlk yarışmamızda 1000'e yakın sporcu yarışıyor, bu sporcu sayımızın artışında ciddi gelişme olduğunu gösteriyor. Sporcu sayımızın artması için mutlaka poligon sayımızın artması lazım. İnşallah poligon sayımızı artırdıkça sporcu sayısı da artacaktır." diye konuştu.


        Kocakaya, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyona çok iyi hazırlık yaptığını aktararak, "Teknik branş olduğu için poligondaki en ufak arıza ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Yarın son günümüz, ciddi sorun yaşamadan yarışmalarımızı yapıyoruz, bunun için gerçekten çok mutluyuz. Sporcuların dereceleri fena değil, altyapıda ciddi gelişme olduğunu gösteriyor. Amacımız Avrupa'da ve dünyada ülkemizi başarıyla temsil etmek." ifadelerini kullandı.


        Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Ali Sarıaydın ise karatenin tabana yayılması amacıyla yeni başlayan ve kuşaklarını yeni atlayan sporcuların salonda mücadele ettiğini anlattı.

        Müsabakalarda daha çok minik grupların yer aldığını kaydeden Sarıaydın, "İller bazında da daha çok yayılmasını düşündüğümüz, bugün de finalini yaptığımız müsabakalar için 56 ilden 2 bin 600 sporcu burada. Bunlar 2 ayaktan finale çıkan sporcularımız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da SUV tipi araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da SUV tipi araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı
        SUV tarzı aracın her köşesinden düzensiz göçmen çıktı Otoyolda durdurulan a...
        SUV tarzı aracın her köşesinden düzensiz göçmen çıktı Otoyolda durdurulan a...
        Sakaryaspor, yarın Boluspor'a konuk olacak
        Sakaryaspor, yarın Boluspor'a konuk olacak
        Engelli çalışan, güvenlik görevlisinin heimlich manevrasıyla hayata tutundu
        Engelli çalışan, güvenlik görevlisinin heimlich manevrasıyla hayata tutundu
        Sakaryaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı kadrosuna ka...
        Sakaryaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı kadrosuna ka...
        Sakaryaspor, Mohamed Hassan Fofana'yı kadrosuna kattı
        Sakaryaspor, Mohamed Hassan Fofana'yı kadrosuna kattı