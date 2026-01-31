Sakarya'da "Havalı Silahlar" ile "Türkiye Yıldızlar Ligi Karate" müsabakaları düzenleniyor

Sakarya'da "Havalı Silahlar 1. Grup" ile "Türkiye Yıldızlar Ligi Karate Final Etabı" müsabakaları yapılıyor.





Serdivan Metehan Başar Spor Salonu'nda dün başlayan "Havalı Silahlar 1. Grup" müsabakalarında yaklaşık 300 sporcu boy gösterirken, "Türkiye Yıldızlar Ligi Karate Final Etabı"nda 56 ilden 2 bin 600 sporcu mücadele ediyor.



İki branşta da müsabakalar yarın sona erecek.



Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, AA muhabirine, Ankara, Sakarya, Mersin ve Trabzon'da eş zamanlı bölgesel müsabakalar yaptıklarını söyledi.



Kazanan sporcuları Türkiye Şampiyonası'na götüreceklerini belirten Kocakaya, "Türkiye genelinde yaklaşık 1000'e yakın sporcu katılıyor. İki ana hedefimiz var. Sporcu sayımızı artırmak ve uluslararası başarı için uğraşıyoruz. İlk yarışmamızda 1000'e yakın sporcu yarışıyor, bu sporcu sayımızın artışında ciddi gelişme olduğunu gösteriyor. Sporcu sayımızın artması için mutlaka poligon sayımızın artması lazım. İnşallah poligon sayımızı artırdıkça sporcu sayısı da artacaktır." diye konuştu.





Kocakaya, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyona çok iyi hazırlık yaptığını aktararak, "Teknik branş olduğu için poligondaki en ufak arıza ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Yarın son günümüz, ciddi sorun yaşamadan yarışmalarımızı yapıyoruz, bunun için gerçekten çok mutluyuz. Sporcuların dereceleri fena değil, altyapıda ciddi gelişme olduğunu gösteriyor. Amacımız Avrupa'da ve dünyada ülkemizi başarıyla temsil etmek." ifadelerini kullandı.





Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Ali Sarıaydın ise karatenin tabana yayılması amacıyla yeni başlayan ve kuşaklarını yeni atlayan sporcuların salonda mücadele ettiğini anlattı.



Müsabakalarda daha çok minik grupların yer aldığını kaydeden Sarıaydın, "İller bazında da daha çok yayılmasını düşündüğümüz, bugün de finalini yaptığımız müsabakalar için 56 ilden 2 bin 600 sporcu burada. Bunlar 2 ayaktan finale çıkan sporcularımız." diye konuştu.

