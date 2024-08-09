Sakaryaspor, Fernando Andrade'yi renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı.
Ankara Keçiörengücü ile bugün 21.00'de Pendik Stadyumu'nda sezonun ilk maçına çıkacak olan Sakaryaspor, Andrade ile iki yıllık anlaşma sağladı.
Anrade için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi.
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