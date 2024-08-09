Sakaryaspor, Fernando Andrade'yi renklerine bağladı

Ankara Keçiörengücü ile bugün 21.00'de Pendik Stadyumu'nda sezonun ilk maçına çıkacak olan Sakaryaspor, Andrade ile iki yıllık anlaşma sağladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.