Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı dönemi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 19:37 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı dönemi sona erdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

        Sakaryaspor, 29 Ocak’ta takımın başına getirdiği Dalcı ile hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçından 1-1'lik skorla sahadan ayrılmıştı.

        - Takımın başına İlker Püren getirildi

        Kulüpten yapılan bir başka açıklamada ise "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin İlker Püren" ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da eğitime kar engeli
        Sakarya'da eğitime kar engeli
        Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor
        Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor
        Eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle dönüştüren girişim...
        Eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle dönüştüren girişim...
        Sakarya'da eğitime kar engeli
        Sakarya'da eğitime kar engeli
        Kocaali ve Akyazı'da bazı okullarda eğitime kar engeli
        Kocaali ve Akyazı'da bazı okullarda eğitime kar engeli
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı a...
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı a...