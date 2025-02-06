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        Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

        Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:14 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:14
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        Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor
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        Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Yağış nedeniyle trafik ekipleri, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında, kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

        İzmit ilçesinde Umuttepe bölgesi, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkisini artırdı.

        Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü.

        Kar yağışını fırsat bilenler, Umuttepe mevkisindeki kent ormanına gelerek poşetlerle kaydı, kar topu oynadı.

        Kent genelinde 440 personel 235 araç ile gece gündüz iki vardiyalı çalışan ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları açık tutmaya çalışıyor.

        Ekipler, karla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi için sürücülerin, araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri, kış lastiği ve zincir olmadan yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        - Araçlarında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

        Öte yandan Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıkmak isterken yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 araçtaki 12 kişi mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, iş makineleriyle kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkararak mahsur kalanları kurtardı.

        Sakarya'da ise dün başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve şehir merkezinde aralıklarla devam ediyor.

        Yağışın ardından kentin yüksek kesimleri ile Sakarya Üniversitesi kampüsü beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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