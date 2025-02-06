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        Eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle dönüştüren girişimci kadın bahçe mobilyası üretiyor

        MİNE YILDIRIM - İstanbul'da 6 yıl modelistlik yaptıktan sonra Sakarya'ya gelen Hanife Kübra Birinci, eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle dönüştürerek üretimine başladığı bahçe mobilyaları iç piyasaya gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:56
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        Eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle dönüştüren girişimci kadın bahçe mobilyası üretiyor
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        MİNE YILDIRIM - İstanbul'da 6 yıl modelistlik yaptıktan sonra Sakarya'ya gelen Hanife Kübra Birinci, eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle dönüştürerek üretimine başladığı bahçe mobilyaları iç piyasaya gönderiyor.

        Adapazarı ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Birinci, İstanbul'da 6 yıl modelistlik yaptıktan sonra 2013'te evlenip Sakarya'ya geldi.

        Koronavirüs salgını sürecini fırsata çevirmek isteyen Birinci, o dönem doğaya ilginin artması sonucu bahçe mobilyaları sektörüne adım atmaya karar verdi.

        Birinci, eşinin 2011'de kurduğu otomotiv yan sanayi fabrikasını Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle dönüştürerek bahçe mobilyaları üretimine başladı.

        Eşinin de destek verdiği Birinci, 14'ü kadın 21 kişiyle üreterek İstanbul ile Ege ve Akdeniz bölgeleri ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kullanıcılara ulaştırdığı ürünlerini yurt dışına da göndermek istiyor.

        - "KOSGEB desteğiyle üretimimize hız kattık"

        Girişimci Hanife Kübra Birinci, AA muhabirine, Türkiye genelinde bayiliklerinin bulunduğunu söyledi.

        Salgın sürecini avantaja çevirdiğini belirten Birinci, "Daha önce tekstil sektöründe modelist olarak çalışıyordum. 6 yıl boyunca insanları giydirdim, bahçe mobilyaları sektörüne girdikten sonra koltukları giydirmeye devam ediyorum. KOSGEB'den aldığımız destekle büküm makinelerimizi aldık. KOSGEB desteğiyle üretimimize hız kattık. Kaynaklı imalat, eşim zaten yapıyordu. Sonrasında tekstil kısmıyla öncelikle minderleri yapmaya başladık. Daha sonra rattan el örgüsü kısmına da başladık." diye konuştu.

        Birinci, salıncak, koltuk takımları gibi bahçe mobilyaları ürettiklerini aktararak, "Tamamen kendi üretimiz olarak ürünleri çıkarıyoruz." dedi.

        Kadın istihdamına önem verdiklerini dile getiren Birinci, fabrikada çalışanların yanı sıra bazı kadınların da üretim sürecine evden destek verdiğini kaydetti.

        Birinci, ürünlerini Türkiye'nin birçok yerine ulaştırdıklarını ifade ederek, "Hedefimiz, global marka haline gelmek." ifadesini kullandı.

        - "Kendimize özgü modeller tasarlıyoruz"

        Eşi Ahmet Fatih Birinci de özgün modeller tasarladıklarını belirterek, "Eşimle ürünlerimizi geliştirip üretiyoruz. İskelet üretimini erkek personelle yapıyoruz. Eşimle sadece kadınların olduğu ekibimiz var, onlarla tekstil ve örgü işlerini yapıyoruz." diye konuştu.

        Birinci, çalışmaları genişleterek dünya pazarına açılmak istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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