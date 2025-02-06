Sakaryaspor defans oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu kiralık olarak transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olacak şekilde kiralık olarak sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

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