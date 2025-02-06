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        Sakaryaspor defans oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu kiralık olarak transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 35 yaşındaki defans oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 19:44 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:50
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        Sakaryaspor defans oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu kiralık olarak transfer etti
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 35 yaşındaki defans oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olacak şekilde kiralık olarak sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

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