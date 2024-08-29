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        Sakarya protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

        Sakarya'da bazı protokol üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:18 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:18
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        Sakarya protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
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        Sakarya'da bazı protokol üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, mesajında, 30 Ağustos zaferinin milletin sarsılmaz iradesinin, birlikte hareket etme gücünün ve ruhunun bir sonucu olduğunu vurguladı.

        Türk milletinin tarih boyunca ortaya koyduğu dayanışma ruhunun, ülkeyi daha güçlü ve müreffeh geleceğe taşıyacağını dile getiren Sarıbıyık, "Elbette ecdadımızın bu fedakarlıkları bizlerin geleceğe yönelik sorumluluklarını daha büyük hale getiriyor. Büyük ve müreffeh Türkiye için genç kuşaklarımıza özel önem vermemiz gerekiyor. Bizler bu sorumluluğun bilincinde olarak milletimize hizmet etmek ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sarıbıyık, Türkiye'yi nitelikli insan kaynağıyla çok daha güzel yarınlara taşımak istediklerini belirterek, "Bu vesileyle milletimizin birlik ve beraberliğinin, özveri ve kahramanlığının en büyük sembollerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemiz için mücadele eden ecdadımızı saygıyla anıyor, kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

        - "30 Ağustos zaferi, bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla kazanılan onurlu mücadele"

        Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız da emperyalizme karşı verilen mücadele sonucunda bağımsız, laik, demokratik ve eşit yurttaşlık üzerine kurulacak Cumhuriyet'in habercisi olan 30 Ağustos zaferinin, sadece kendileri için değil, ezilmiş, sömürülmüş tüm dünya halklarının da umudu olduğunu vurguladı.

        Bu zaferin, tarihten silinmek istenen bir milletin içinde bulunduğu tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla kazandığı onurlu mücadele olduğunu aktaran Yıldız, "30 Ağustos zaferimizin ardından kurulan Cumhuriyet'imiz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinde sonsuza kadar yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

        - "Türk milleti, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak ders verdi"

        Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Atatürk'ün önderliğinde tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarının kurtarıldığını, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştuğunu aktaran Dinç, milletin bu zaferle milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders verdiğini kaydetti.

        Dinç, Türk milletinin bu zaferle hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirdiğini vurgulayarak, "Bizler de 30 Ağustos'u bizlere kazandıran şanlı ecdadımızın mirasçısı olarak demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, her alanda çağdaş medeniyetler seviyesine taşıma gayretinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "30 Ağustos, bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir"

        Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata ise şanlı zaferin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki sarsılmaz kararlılığının en büyük kanıtı olduğunu ifade etti.

        Milletin 102 yıl önce Atatürk'ün önderliğinde tüm zorluklara rağmen destansı mücadele verdiğini aktaran Ata, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Bu mücadele sadece topraklarımızı değil, onurumuzu ve geleceğimizi de kurtardı. 30 Ağustos, bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. Bugün hepimize düşen görev, bu zaferin anlamını kavramak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Ferizli olarak, atalarımızın emaneti olan bu vatanı koruma ve yüceltme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Her birimiz, bu toprakların bize hangi bedeller karşılığında emanet edildiğinin farkındayız. 30 Ağustos ruhu, bize 'imkansız' denileni başarmanın, birlik olduğumuzda neleri aşabileceğimizin en güzel örneğidir. Bugün karşılaştığımız zorlukları aşmak için de aynı ruhla hareket etmeliyiz. Ferizli'mizi ve ülkemizi daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışmalıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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