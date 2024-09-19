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        Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Çangır, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:27
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        Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Çangır, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

        Şehit Çangır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bağlar Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Akyazı ilçesindeki Gazi Süleymanpaşa Camisi'ne getirildi.

        Törende, şehidin babası Turgut Çangır, iki ağabeyi ve yakınları tabutun başında taziyeleri kabul etti. Anne Asiye Çangır, şehidin sözlüsü ve yakınlarını görevliler teselli etti.

        27 yaşındaki şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Akyazı Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, şehit Çangır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyeti kontrol devriyesi sırasında, A.T. idaresindeki motosiklet durdurulmak istenmişti. Durmayan motosiklet sürücüsü yol kenarında bulunan görevli Jandarma Astsubay Çavuş Çangır'a (27) çarpmıştı.

        Ağır yaralanan jandarma personeli Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Çangır'ın, Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığında 2 Eylül'de göreve başladığı ve Şanlıurfa'daki sözlüsüyle düğün hazırlıkları yaptığı belirtildi.

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