Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçe merkezinden Yuvalıdere Mahallesi'ndeki evine giden Mehmet G'nin (20) kullandığı plakasız motosiklet, Karasu-Adapazarı yolu Tepetarla Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı. Refüjdeki bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yola savruldu.
İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Mehmet G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karasu Devlet Hastanesi morguna götürülen cenaze, ikindi vakti Yuvalıdere Mahallesi Merkez Yeni Cami'de kılınan namazın ardından Yuvalıdere Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.