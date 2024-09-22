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        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 17:20 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:20
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        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İlçe merkezinden Yuvalıdere Mahallesi'ndeki evine giden Mehmet G'nin (20) kullandığı plakasız motosiklet, Karasu-Adapazarı yolu Tepetarla Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı. Refüjdeki bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yola savruldu.

        İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Mehmet G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Karasu Devlet Hastanesi morguna götürülen cenaze, ikindi vakti Yuvalıdere Mahallesi Merkez Yeni Cami'de kılınan namazın ardından Yuvalıdere Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

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