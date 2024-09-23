Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Ahilik Haftası'nı kutladı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:26 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Ahilik Haftası'nı kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Alemdar, mesajında, sanatın, mesleğin geleceği için teminat olan esnafın, bu şehrin dokusunu, kültürünü ve en önemli değerlerini geleceğe aktaran kıymetleri olduğunu belirtti.

        Bu şehri "Sakarya" adıyla yaşatan ve buranın mirasını taşıyanın, ahilik geleneğiyle 1 milyon kişiye hizmet eden esnaf olduğunu vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

        "Güler yüzüyle, yüzlerce meslek ve sanat dalını temsil eden ve bunların geleceğe taşınmasında en önemli rolü üstlenen her bir esnafımızın haftasını kutluyorum. Şunu söylemek istiyorum ki biz bu şehrin esnafını ahilik kültürüne yakışır şekilde destekleyeceğiz. Daha güzel gelecek için üretmeye, çalışmaya, yanınızda olmaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Eski Sakaryaspor Başkanının darbedildiği anları kaydeden eski kulüp yönetic...
        Eski Sakaryaspor Başkanının darbedildiği anları kaydeden eski kulüp yönetic...
        Sakarya'dan yılın 8 ayında 4 milyar doları aşan ihracat
        Sakarya'dan yılın 8 ayında 4 milyar doları aşan ihracat
        GÜNCELLEME - Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı İn'e tokat atılan videoyu çe...
        GÜNCELLEME - Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı İn'e tokat atılan videoyu çe...
        Ferizli'de AK Parti delege seçimleri yapıldı
        Ferizli'de AK Parti delege seçimleri yapıldı
        Eski Sakaryaspor Başkanının darbedildiği anları kaydeden eski kulüp yönetic...
        Eski Sakaryaspor Başkanının darbedildiği anları kaydeden eski kulüp yönetic...