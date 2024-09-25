Sakarya'da Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Törende "yılın ahisi" seçilen iş insanı ve sanayici Suat Artan şed kuşanırken, yılın kalfası Selim Çelik ile yılın çırağı Cemile Köroğlu'na plaket takdim edildi.

SESOB Başkanı Alişan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, Gençlik Merkezi tiyatro grubu gösteri sundu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve beraberindekilerle Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyen SESOB Başkanı Hasan Alişan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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