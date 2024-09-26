MEDEK ilk saha ziyaretini SUBÜ'ye gerçekleştirdi

Türkiye'de meslek yüksekokullarındaki kalitenin artırılması ve sürdürülebilir kılınması amacıyla kurulan Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK), ilk saha değerlendirmesini Sakarya'da yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, meslek yüksekokulu programlarının belirlenmiş standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygunluğunun değerlendirilmesi için geçen yıl Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 83 meslek yüksekokulu programında akreditasyon yetkisi alındı.

Bu doğrultuda 2024 yılı sonuna kadar 37 üniversitenin 110 meslek yüksekokulunda 230 program için saha ziyareti gerçekleştirilecek.

İlk saha değerlendirmesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) yapıldı. Üniversiteye bağlı 11 meslek yüksekokulundaki 12 program, 40 değerlendirici tarafından ele alındı. Açıklamada görüşlerine yer verilen MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, mesleki eğitimin Türkiye için öneminin artık reddedilemez bir gerçek olduğunu vurguladı. Uzun süredir yaptıkları hazırlıklar neticesinde meslek yüksekokullarındaki kaliteyi artırmak ve bunu sürdürülebilir kılmak için yürütecekleri değerlendirme sürecine Sakarya'dan başladıklarını aktaran Sarıbıyık, "Bunun öncesinde saha ziyaretleri kapsamındaki 230 program değerlendirmesi için toplam 923 kişilik hareket planlaması gerçekleştirdik. Böylelikle heyecan verici yolculuğa başlamış olduk." ifadesini kullandı.