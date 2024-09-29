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        Sakarya'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:26 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:28
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        Sakarya'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Arifiye yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen toprak yüklü 54 AKE 360 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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