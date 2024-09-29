Sakarya'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Arifiye yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen toprak yüklü 54 AKE 360 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, çevredeki hastaneye kaldırıldı.
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