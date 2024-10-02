Sakarya'da bungalov tesisinin inşaat halindeki restoran binası yangında hasar gördü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde yapımı süren restoran binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde yapımı süren restoran binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Rüstempaşa Mahallesi Gezmiş Sokak'ta bungalov tesisinde inşaat halindeki restoran binasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye erlerince söndürülen yangında binada hasar oluştu.
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