Filistinli yönetmenin "Büyük Gelen Palto" filminin gösterimi Sakarya'da yapıldı

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sosyal Gelişim Merkezi'nde film gösterimi ve söyleşi programı düzenlendi.

İzleyiciler, yönetmen Saleh ile 1987-2011 yıllarında Filistin'de yaşanan, iki intifada ve Oslo Anlaşması süreçlerine şahit olan Filistinli bir kahramanın, çocukluğundan gençliğine dek yaşadıklarını ve içinde bulunduğu duruma verdiği refleksleri konu alan filmi seyretti.