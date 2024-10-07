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        Sakarya'da üniversite öğrencileri, birinci yılını dolduran İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Sakarya Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılında yürüyüş düzenledi, basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:49
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        Sakarya'da üniversite öğrencileri, birinci yılını dolduran İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Sakarya Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılında yürüyüş düzenledi, basın açıklaması yaptı.

        Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisi'nde toplanan öğrenci grupları, ellerinde "Katil İsrail Filistin'den defol", "Gazze'de soykırım var", "İsrail insanlık suçu işliyor", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "İsrail'e petrol sevkiyatı durdurulsun" yazılı pankartlarla tekbir ve sloganlar eşliğinde Merkez Kütüphane'ye kadar yürüdü.

        Ortak Akıl Öğrenci Topluluğu Başkanı Muhammed Ali Cumhur, burada yaptığı konuşmada, "İsrail, Gazze'yi insansızlaştırmak istiyordu ama bugün hala Gazze'nin her toprağından mücahit fışkırıyor." dedi.

        İHH Üniversite birimi sorumlusu Muhammet Hatay da siyonizm odaklarının, "dur" denilmediği sürece tüm dünya halkları ve Türkiye için ciddi tehlike oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

        Sadece 1 yılda savaşın Türkiye sınırlarının 500 kilometre yakınına geldiğine dikkati çeken Hatay, "Eğer ki Gazze'de ateşkes sağlanamazsa yakın bir sürede sınırlarımıza kadar gelecektir. Özgürlük filosu yola çıksaydı işgalci İsrail bugün Lübnan'a saldırma cesaretini kendinde bulamayacaktı." diye konuştu.

        Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi Üniversite Başkanı Muhammet Şimşek ise Gazze'de yaşlıların, annelerin, bebeklerin katledildiğini ve yaşanan zulmün anlatılacak bir tarafının kalmadığını dile getirdi.

        Öğrenciler, açıklamanın ardından dua etti.

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