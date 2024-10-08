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        Sakarya'da pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açan şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:28
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        Sakarya'da pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açan şüpheli yakalandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Semerciler Mahallesi'nde bir iş merkezine gelen Ö.A, pompalı tüfekle telefoncu dükkanına 3 el ateş etti.

        Saçmaların isabet ettiği dükkanın camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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