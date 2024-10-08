Sakarya'da pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açan şüpheli yakalandı

Saçmaların isabet ettiği dükkanın camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Semerciler Mahallesi'nde bir iş merkezine gelen Ö.A, pompalı tüfekle telefoncu dükkanına 3 el ateş etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.