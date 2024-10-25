ADARAY, 8 yılın ardından seferlerine yeniden başlıyor

Sakarya'da 8 yıl önce seferlerine ara verilen ADARAY, test sürüşüne çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara en uygun koşullarda ekonomik, güvenli, konforlu ulaşım imkanı sağlamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın bir süre önce Sakaryalılara ADARAY'ın yeniden hizmete alınacağını açıkladığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir ulaşım kurmayları, TCDD ile temas halinde trenin yeniden sefer yapması için çalışmalara başlamıştı. Adapazarı-Arifiye hattında yeniden hizmet verecek ADARAY'ın güzergahındaki tren rayları ve durakları, Büyükşehir Belediyesi ile TCDD tarafından eş zamanlı çalışmayla yenilendi. Vatandaşların güvenle yolculuk yapmaları için raylar kontrolden geçirildi, 7 istasyonun çevrelerindeki kaldırımla bordür taşları, uyarı levhaları, bankları, aydınlatmaları değiştirildi."