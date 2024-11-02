Melen Çayı Havzası sonbaharın renklerini kuşandı
Düzce'de doğan ve Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Melen Çayı'nın çevresindeki ağaçlar, sonbaharın renklerine büründü.
Düzce'de doğan ve Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Melen Çayı'nın çevresindeki ağaçlar, sonbaharın renklerine büründü.
Sonbahar mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği Melen Çayı Havzası'nda ağaçlar, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarıyla güzel manzara oluşturdu.
Farklı tonlarıyla sonbaharı yansıtan ağaçlar, akarsuyla bütünleşince bölgeye ayrı bir güzellik kattı.
Melen'in sonbahar manzarası dronla görüntülendi.
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