Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Sosyal medya platformlarında "Sapanca Bungalov, Muğla-Fethiye Bungalov Konaklama" adı altında sahte sayfalar açarak 300 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 6 şüpheli, Kayseri, Antalya ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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