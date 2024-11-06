Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 865 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 865 kilogram kıyılmış tütünün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 20:54 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 865 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 865 kilogram kıyılmış tütünün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Yeni ve Haraklı mahallelerinde operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 865 kilogram kıyılmış tütün, 60 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 kilogram bandrollü tütün, 2 tütün sarma makinesi, hava kompresörü ve kurutucu ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheliler H.D. (51) ve S.T. (38) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"

        Benzer Haberler

        Anaokulunda başladığı karatede Türkiye ve Balkan şampiyonlukları yaşadı
        Anaokulunda başladığı karatede Türkiye ve Balkan şampiyonlukları yaşadı
        Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yara...
        Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yara...
        Hendek'te ilkokul öğrencileri 101 fidanı toprakla buluşturdu
        Hendek'te ilkokul öğrencileri 101 fidanı toprakla buluşturdu
        Rize'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı, 3 araçta h...
        Rize'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı, 3 araçta h...
        Sakaryaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
        Sakaryaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
        Sakarya'da güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Sakarya'da güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı düzenlendi