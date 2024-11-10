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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Sakarya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük ve Kocaeli'de törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:42
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Sakarya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük ve Kocaeli'de törenle anıldı.

        Valilik kampüsündeki programda Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri anıta sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde anma programı düzenlendi. Öğrenciler, Atatürk'ün hayatını anlatan müzikal gösteri sundu.

        Programlara, Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, ilçe belediye başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Kocaeli

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kent meydanında Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ile diğer kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

        Yürüyüş Yolu'nda trafikte ilerleyen sürücüler araçlarından inerek, yürüyüş yapanlar, temizlik işçileri ve çevredeki esnaf da saygı duruşunda bulundu.

        - Bolu

        Bolu Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Albay Cavit Nartop, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        - Karabük

        Karabük'teki törende Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Garnizon Komutanı Albay Murat Gürcan, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katıldığı program, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle sürdü.

        - Zonguldak

        Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen tören, kurum ve kuruluşların Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Ardından saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Protokolün yanı sıra trafikte olan vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşu gerçekleştirdi. Bazı sürücüler ise kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

        - Düzce

        Düzce'de Anıtpark Maydanı'ndaki anma programında Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Düzce Belediyesinin çelenkleri sunuldu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla Anıtpark Maydanı'nda protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

        Anma programı, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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